شاهد.. خناقة في البرلمان التونسي بسبب«مرسي»

18 يونيو 2019 - 07:42 م

أثارت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، جدلا واسعا في تونس، اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت قراءة الفاتحة على روح الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ووقع خناقة حادة في مجلس النواب التونسي، بعدما طلب أحد النواب قراءة الفاتحة، على روح «مرسي»، مع التأكيد على الحرص على العلاقات المتينة والودية والقوية مع الشعب المصري والمؤسسات المصرية.

واعترضت النائبةعلى "قراءة الفاتحة والترحم على مرسي"، مطالبة بعدم "أخونة البرلمان التونسي"، وداعية إلى "تصنيف حركة النهضة التونسية، إرهابية، في حال ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين".

وتنوعت ردود الفعل على تصريح «المسدي»، وهي تنتمي إلى كتلة حزب "نداء تونس"، وتنوعت التعليقات على الواقعة ما بين مؤيد ومعارض.

