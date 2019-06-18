عادل إمام يخرج عن صمته ويتحدث عن الأزمات الأخيرة

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عادل إمام

كشف

أزمة صحية

خرج الفنان عادل إمام، عن صمته، وكشف سبب خروج مسلسله “فلانتينو” من السباق الرمضاني، مشيرًا إلى أن ذلك ليس كارثة أو مشكلة، مؤكداً أن كل ما تردد شائعات.

وأشار "إمام" في تصريحات لموقع “اندبندنت” عربية، أن الحديث حول وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحا أن السبب الحقيقي وراء خروج المسلسل من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتما سيؤثر على جودة العمل.

كما أعرب إمام عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وتوجه بالشكر إلى جمهوره.

جدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض سيطرت على كواليس مسلسل “فلانتينو”، الذي كان من المفترض أن ينافس به إمام ، خلال رمضان 2019، إلا أنه خرج من السباق في مارس الماضي، وجاءت الأسباب متضاربة حول خروجه، ما بين خلافات بينه والشركة الحاصلة على حقوق عرضه، وتدهور صحته، ولم تصدر أي بيانات توضح حقيقة ما حدث، وتعد تلك التصريحات التي أدلى بها عادل إمام، هي أول تعليق منه على خروج “فلانتينو” من رمضان.


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