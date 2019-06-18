تقرير إسرائيلي: «صلاح» يحمل حلم المصريين على أكتافه

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سلط تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، الضوء على النجم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن كأس أمم إفريقيا فرصة رائعة للاعب محمد صلاح لتعزيز قصته وإحراز لقب أمام الجمهور المحلي.

وأضاف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه بالنسبة إلى أيقونة العالم العربي، هذا تحد مختلف وعاطفي أكثر من ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن البطولة الأفريقية هي دائما مهمة جدًا بالنسبة لمصر، التي فازت باللقب سبع مرات وحصلت على اللقب القاري ثلاث مرات متتالية بين عامي 2006 و2010، وهذه هي المرة الأولى لاستضافتها على أراضيها منذ عام 2006.

وتابع أن الأهم من ذلك أن مصر لديها أكبر لاعب أفريقي في العالم، أفضل لاعب مصري في كل العصور، والذي يأتي في جولة نادرة للغاية أمام الحشد الذي يعشقه.

وأكمل أن هذه ليست بطولة أفريقية عادية، أو مجرد بطولة أخرى تأتي إلى مصر كل هذه الجوانب، المتصلة ببعضها تجعل البطولة التي تبدأ يوم الجمعة جنون يصعب شرحه، وكل ذلك على أكتاف محمد صلاح.


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