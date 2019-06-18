صورة تكشف سر اختفاء هيفاء وهبي

18 يونيو 2019 - 05:19 م

كشفت صورة نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سر غيابها الفترة الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى.

ونشرت "هيفاء" الصورة الكتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو اهتم بالدعاء لها لتمر فترة مرضها على خير.

وأكدت هيفاء أنها سعدت كثيرا باهتمام الجمهور وأصدقائها وأمنياتهم لها بالشفاء، وقالت إنها شعرت أنها ستشفى بسبب دعائهم.

كما وجهت الشكر للأطباء على رعايتهم لها، وطمأنت جمهورها معلنة خروجها من المسشفى، داعية الله ألا يمر أي شخص بما مرت به خلال الفترة الماضية.

وكشفت هيفاء وهبي أنها حاولت كثيرا الأسبوع الماضي أن تلتقط صورة لها أو فيديو لتطمئن جمهورها، لكنها فضلت ألا تظهر لهم وهي متعبة.



