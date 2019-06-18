» أحمد عيد يعلن اعتزاله كرة القدم

18 يونيو 2019 - 05:06 م

قرر أحمد عيد عبدالملك، صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة ارتدى خلالها اللاعب قمصان أكثر من نادي في الدوري.

وحرص أحمد عيد على توجيه رسالة شكر لكل من سانده ودعمه في مسيرته بالملاعب، كاتبًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قرار الاعتزال، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك وغزل المحلة واسوان، حرس الحدود وأهلي بني غازي الليبي وطلائع الجيش ووادي دجلة ووالجونة.

ويملك عبدالملك في رصيده من الألقاب 4 كأس مصر ولقب الدوري مع الزمالك موسم 2014 - 2015 ، ولقب لكأس السوبر، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر 2008 – 2010، ومشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس القارات عام 2009.