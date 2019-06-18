بسبب «أبوتريكة»..حفيظ دراجي يهاجم أحمد موسى

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المصريون

الاهلى

ابوتريكة

فتح الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الشهير بشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هجوما عنيفًا على أحمد موسى، الإعلامي بقناة صدى البلد.

وجاء هجوم دراجي العنيف، بعدما شن موسى هجوماً ضارياً على نجم الأهلي و منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ، واصفاً إياه بالإرهابي و الحرامي و الجاسوس الهارب ، بسبب قيام نجم الأهلي السابق بنعي الرئيس السابق محمد مرسي عبر حسابه بتويتر .

و قال دراجي عبر حسابه الرسمي على تويتر : “‏بالله عليكم.. هل يمكن أن يكون هذا الرجل إعلامي ؟ هل يمكن أن يكون هذا الرجل مصري حر ؟ هل يمكن للإعلامي أن يدعو للحقد والكراهية ضد الأحياء والأموات؟ الحمد لله أن مصر و شعبها أكبر بكثير ”

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