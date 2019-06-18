» الملك سلمان يأمر بقتل سعودي اختطف طفلة واغتصبها

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا اليوم، بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمدينة بريدة، بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد استنفاذ درجات التقاضي الطبيعبة، فيما يلي نصه:

أقدم / عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 1440هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

كما تم تنفيذ حكم القتل حداً بثلاثة جناة آخرين في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، حيث أقدم كل من/ عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش ـ سعودي الجنسية ـ و / عبلان علي عبدالله اليماني – يمني الجنسية – و / أحمد حسن بشير العدواني – مجهول الهوية – على قتل/ محمد سليم ـ بنجلاديشي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها بأحد الجبال في الصحراء .

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ونظرا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حداً لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً في كل من/ عبدالرحمن ين سلطان بن عبدالرحمن الدويش ـ سعودي الجنسية ـ و/ عبلان علي عبدالله اليماني – يمني الجنسية- و/ أحمد حسن بشير العدواني – مجهول الهوية – اليوم الثلاثاء 15/ 10/ 1440هـ، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.


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