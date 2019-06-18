"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الصيف

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد بدأ فصل الصيف جغرافيًا، بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "عبدالعال"،  في بيان له، إن فصل الصيف سيبدأ جغرافيا يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة شهور مقبلة، مشيرًا إلى أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار "عبدالعال" إلى أنه من المتوقع مع بدايات فصل الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية وإقامة المباراة من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتتراوح نسب الرطوبة من 50% إلى 60%.

ونصح الدكتور أحمد عبدالعال المواطنين باصطحاب غطاء واقي للرأس أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون: 24646721- 24834625


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