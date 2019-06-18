» الانتقالي السوداني: تشكيل حكومة كفاءات لإدارة شئون البلاد

18 يونيو 2019 - 02:14 م

قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، إن المجلس يقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط "كفاءات"مستقلة لإدارة شئون البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم: "الحمد لله الأمن مستتب، بفضل الجيش والشرطة والشعب".

ودعا "دقلو" الأحزاب الى تحمل مسؤوليتها التاريخية وإنهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، معلنًا إجراء حوار مع الإدارات الأهلية في كل أنحاء السودان.