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مصر: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بالسودان

عرب وعالم

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

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أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية بالسودان.

وشدد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى على حرص مصر على أمن واستقرار السودان، قاطعا بوقوف مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في السودان.

وأشار عيسى، في بيان صادر عن السفارة المصرية بالخرطوم، إلى احترام مصر الكامل لاستقلالية القرار السوداني، ودعمها له والمساندة في تنفيذه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وثورته العظيمة.

وقال عيسى إن السفير التقى بعضو وفد تفاوض الحرية والتغيير والقيادي بتحالف الإجماع الوطني والحزب الاتحادي المعارض عصام أبو حسبو، في إطار لقاءات السفارة المصرية المستمرة مع القوى السودانية وقيادات قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن السفير استمع لوجهة نظر أبو حسبو فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان.

وأكد البيان أن السفير استعرض خلال اللقاء الترتيبات الحالية لعقد الاجتماع الوزاري للشركاء الإقليميين والمقرر عقده بأديس أبابا (الخميس) المقبل، والذي يهدف إلى دعم السودانيين والعمل من أجل استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وقال البيان: "أبو حسبو عبر عن رؤاه بشأن التطورات الحالية في السودان والدور الذي يمكن أن يقوم به الشركاء الإقليميون للسودان في دعم مطالب الشعب السوداني".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


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