» الكشف عن برنامج افتتاح "البطولة الأفريقية"

18 يونيو 2019 - 01:34 م

كشف مصدر باللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، عن برنامج حفل افتتاح بطولة أمم افريقيا المقرر له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وقال المصدر أن الحفل سيستغرق 17 دقيقة تقريبا وسيتضمن أغنية بثلاث لغات يشارك فيها المطرب المصرى حكيم ومعه مطرب سنغالى وأخر نيجيرى، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا .

وقال المصدر، إن أبواب الإستاد سيتم غلقها فى السادسة مساء، وسينطلق الحفل الفنى فى تمام الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الإفتتاح بين مصر وزيمبابوى فى العاشرة مساء .

يذكر أن مصر تستضيف البطولة فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل