» أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

عقب الإفراج عنها في قضية المعروفة إعلاميا بـ "الفيديوهات الجنسية"، أعربت الفنانة شيما الحاج المتهمة الرئيسية عن سعادتها بقرار المحكمة بالإفراج عنها خلال اليومين الماضيين.

وأشارت "شيما" إلى أنها لا تريد سوى العدل في قضيتها التي حبست على ذمتها لمدة 4 شهور.

وأضافت شيما الحاج في أول تصريح لها عقب قرار المحكمة بالإفراج عنها، أنها سعيدة بعودتها للمنزل مرة أخرى، خاصة بعد هذه الفترة الطويلة من الحبس، بحسب تصريحاتها لـ "القاهرة 24" .

وأكدت “الحاج” أنها طوال هذه الفترة كانت تلقى معاملة جيدة للغاية، متمنية العودة لحياتها السابقة مقدمة الشكر إلى كل الذين وقفوا بجانبها.

وتابعت: "مكنتش متخيلة إن كل ده يحصل معايا، لكن الحمد لله، سوف أحرص الفترة القادمة على نيل براءتي من القضية كما سأستمر في تقديم الأعمال الفنية".

وكانت الأجهزة الأمنية قد أخلت سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد ورود تحريات الأمن بشأن الإفراج عنهما على ذمة التحقيقات في قضية “الفيديوهات الجنسية”.

وأصدرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر قرارا بإخلاء سبيل موكلتيها في قضية الفيديوهات الجنسية، وذلك خلال نظر الاستئناف على قرار النيابة بحبسيهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونظرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المحامية حنان أحمد، على قرار حبس موكلتيها منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيديوهات الجنسية.

وقالت حنان أحمد، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس شيما الحاج ومنى فاروق، المتهميتن في قضية الفيديوهات الجنسية لمدة 45 يومًا.

والجدير بالذكر، انه تم لقبض على الفنانتين، حينما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم