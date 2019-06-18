» بالصور.. نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات

حرص البرتغالي نونو جوميز مهاجم بنفيكا الاسبق، ومواطنه مانيش لاعب بورتو، ونجم الكرة المغربية عزيز بودربالة، على استغلال تواجدهم فى مصر خلال الفترة الحالية، من أجل زيارة عدد من المعالم السياحية، اذ قاموا بجولة فى منطقة الاهرامات استمتعوا خلالها بركوب الخيل والحمال، والتقاط الصور التذكارية مع الاهرام وأبو الهول.



