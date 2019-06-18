» مفاجأة.. "صلاح" يظهر في امتحانات الثانوية العامة

18 يونيو 2019 - 12:50 م

وضعت وزارة التربية والتعليم بفلسطين سؤالا عن اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في مادة اللغة الإنجليزية في قسم التعبير.

جاءت صيغة السؤال في الخيار الثاني لموضوع التعبير المطلوب من التلاميذ كتابته في اختبار اللغة الإنجليزية لشهادة الثانوية العامة: صديقك جاك الذي يعيش في فرنسا أرسل لك رسالة إلكترونية يبدي فيه إعجابه الشديد بمحمد صلاح الذي يلعب في ليفربول ويعد خامس أغلى لاعب في العالم.. قم بالرد عليه وأخبره رأيك في الأجور العالية التي يحصل عليها الرياضيون.

وتداول النشطاء صورة من ورقة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيس بوك”، وأعيد نشرها العديد من المرات في الساعات القليلة الماضية.

يتواجد محمد صلاح حالياً في معسكر منتخب مصر للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويلعب “الفراعنة” ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرق (أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي).

وستكون المباراة الأولى لمنتخب مصر في لقاء الافتتاح يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة أمام زيمبابوي، في بداية مشوار الفريق المصري من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الثامن.