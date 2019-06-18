عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء

18 يونيو 2019 - 12:49 م

قال وزير الخارجية والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن التاريخ سيحكم على حكم الإخوان سلبيا.

وكتب موسى عقب وفاة مرسي على حسابه في تويتر: "كان محمد مرسي رمزا لحكم الإخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين".

وأضاف: "سوف يحكم التاريخ على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير.. أعتقد أنه سيكون حكما سلبيا.. رحمه الله وغفر له".

يأتي هذا عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته أمس في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن وفاة مرسي 68 عاما، بعدما طلب الكلمة من رئيس المحكمة وسمح له بها، وعقب إنهاء مرسي كلمته أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري.

وقد توفي مرسي داخل معهد أمناء الشرطة في طرة، حيث كانت تنعقد المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. ويقع معهد أمناء الشرطة، الملاصق لسجن طرة، بضاحية المعادي جنوبي القاهرة.

ونقل الجثمان إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.







