» "الأرصاد": في هذه الحالة سيتم إيقاف الماتش كل نصف ساعة

كشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال عن استعدادات خاصة من جانب الهيئة العامة للأرصاد مع بدء بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه تم تدشين محطة أرصاد جوية لأول مرة داخل استاد القاهرة لكي تصدر بيانات درجات الحرارة أولًا بأول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 35 درجة سوف يتم إيقاف الماتش لمدة دقيقتين كل نصف ساعة لكي يشرب اللاعبون المياه، موضحًا أنه سيتم عرض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة فى الجو أولًا بأول أمام الحكام لتسهيل عملية إدارة المباراة.

وأكد أن هذا سيتم لأول مرة على مستوى العالم، مضيفًا أنه سيتم تركيب محطات أرصاد جوية فى باقى الاستادات التى ستتم إقامة مباريات البطولة بها.