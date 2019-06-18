منشور مفاجئ عن الإخوان بالخارجية السعودية

18 يونيو 2019 - 11:53 ص

نشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، إنفوجرافيك يتضمن تاريخ جرائم جماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الوزارة أن جماعة "الإخوان" الإرهابية نشأت في مصر قبل نحو تسعة عقود وتعتمد على العنف لتحقيق مكاسب سياسية.

وتابع المنشور: كما أنها تدعي كذبًا بأنها تمثل الإسلام المعتدل، كما عملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب فهي تحرف تفسيرات النصوص وابتدعت فكرة الحاكمية.

وأضاف المنشور: وتعاونت جماعة "الإخوان" الإرهابية مع نظام "الخميني" المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين.

وأشارت "الخارجية" إلى أن هناك عدة جماعات إرهابية نشأت من الإخوان مثل "داعش، النصرة، القاعدة".

وكان قد توفي الرئيس الأسبق "المعزول" محمد مرسي، وذلك أثناء التحقيق معه في إحدى القضايا المتهم فيها.

وقد دفن في مقابر مدينة نصر وسط حراسة أمنية مشددة، وفي حضور أسرته فقط.