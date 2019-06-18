» تطور خطير.. شعارات يهودية على سيارات فلسطينية

استكمالاً لسيناريو المضايقات اليهودية للفلسطينيين، على أراضيهم، عطل بعض اليهود المتطرفين إطارات 23 سيارة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على السيارات والمنازل، حسب مسؤول محلي.

وقال سعيد زيدان رئيس بلدية دير استيا، بمحافظة سلفيت، إن "مجموعة من المستوطنين داهموا بلدته عند الساعة الثانية والنصف فجرا، وعطلوا إطارات 23 سيارة".

وأضاف زيدان أن الاعتداء شمل خط شعارات باللغة العبرية على نحو 10 منازل، وعدد من السيارات التي تعرضت لإعطاب إطاراتها.

وأوضح أن العبارات تتضمن تهديدات بتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، ومنها “شعب إسرائيل حي، الحجارة تساوي الموت”، إلى جانب خط نجمة داوود (السداسية).

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.