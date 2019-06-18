» أديب عن وفاة مرسي: لن نفعل كما فعل الإخوان

18 يونيو 2019 - 10:46 ص

دار سجال بين الإعلامي عمرو أديب، والروائي والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، بسبب وفاة الرئيس الأسبق "المخلوع" محمد مرسي.

ونشر أديب تغريده له علي حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لن نشمت في وفاه محمد مرسي فنحن لا نفعل كما يفعل الإخوان المسلمون".

قبل أن يرد "حسن" على تغريدته بقوله: "فعلا، شمت الإخوان وتشفوا في كل ميت اختلف معهم، حتى لو كان فنانا أو أديبا أو سياسيا، لكن ليس من الأخلاق ولا الكياسة ولا الدين أن يفعل الناس مثلهم" .

وكان قد توفي الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن مرسي، الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما، طلب الكلمة من رئيس المحكمة وسمح له بها، وعقب إنهاء مرسي كلمته أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري .

وقد توفي مرسي داخل معهد أمناء الشرطة في طرة، حيث كانت تنعقد المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. ويقع معهد أمناء الشرطة، الملاصق لسجن طرة.

وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.