عارضة أزياء أمريكية تعتذر للسعوديين والإماراتيين

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بيلا حديد
بيلا حديد

متابعات-علا خطاب

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صورة

بيلا حديد

عقب حالة الاستياء التي عاشها السعوديين والإماراتيين من عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، وذلك على خلفية تداول صورة لها اعتبرها المتابعون دليلا على عدم احترامها للسعودية والإمارات، قدمت "بيلا" اعتذار لكل الشعبين .

وكانت الصورة قد أظهرت حذاء بيلا حديد، وفي الخلفية طائرات السعودية والإمارات.

وقالت حديد في اعتذارها باللغتين العربية والإنجليزية، إنه تم فهم الصورة بطريقة خاطئة ولا علاقة لها بالسياسة.

وأوضحت أنها لم تلاحظ وجود الطائرات الظاهرة في خلفية الصورة، مشددة على أنها لم تقلل يوماً من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.

وأضافت: "أنا أحب كثيراً هذه الخطوط الجوية التي تملك أفضل الطائرات والموظفين، أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لاسيما من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لم يكن ذلك القصد أبداً وآمل أن تتفهموا اللغط الذي حدث".



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