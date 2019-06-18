» صورة أبكت العالم.. ومغردون: "النفاق يحكم"

متابعات-علا خطاب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر طفلاً وهو يقوم بتنظيف سيّارة تابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التّابعة للأمم المتّحدة (UNHCR).
وعبّر النّاشطون عن غضبهم من أن تكون المنظّمة الأممية التي ترفع شعار "حماية الطفولة" تساهم في عمالة الأطفال، ووصفوا المشهد بأنّ "النّفاق هو من يحكم العالم".
لكنه لم يُعرف بعد تاريخ ومكان التقاط الصورة.
عندما تشاهد " طفلا " ينظف سيارة الأمم المتحدة التي ترفع شعار حماية الطفولة ..— lina (@live4ever23) 17 يونيو 2019
فأعلم أن النفاق هو الذي يحكم العالم pic.twitter.com/adEk8V4Bea
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