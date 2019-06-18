أشرف السعد يسخر من بكاء المرزوقي على مرسي

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اشرف السعد
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متابعات - أمينة عبد العال

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محمد مرسي

أشرف السعد

منصف المرزوقى

سخر أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، من بكاء الرئيس الأسبق لتونس محمد منصف المرزوقي، على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتناول السعد في تدوينته على "تويتر" عبارات ساخرة عن بكائه الشديد على "مرسي"، قائلا: "إحنا على الهوا؟ أيوة يا دكتور إحنا على الهوا طيب هات منديل وقرب الكاميرا عشان هاعيط جامد".

جدير بالذكر أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، قد توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين.

وأصدرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بيانا عن تفاصيل وفاة مرسي، جاء فيه أنها تلقت إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأشارت إلى أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأضاف البيان أنه "أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته".

ولفتت النيابة في بيانها إلى أنه قد "أشار التقرير الطبي المبدئي بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي".

وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية،أن "مرسي" دفن في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء في إحدى مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاته"، مضيفا أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، كما سمحت السلطات لأسامة مرسي، نجله المحبوس حاليا، بحضور مراسم الدفن، وكذلك لزوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقبرة شرقي العاصمة، وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.

وأوضح أنه والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار قبر المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017 متأثرا بمرضه.


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