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"بدوي": للموت احترام.. ومرسي ليس شهيدًا

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رانيا بدوي
رانيا بدوي

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وفاة

الإخوان

محمد مرسي

رانيا بدوى

علقت الإعلامية رانيا بدوي على وفاة محمد مرسي، داخل السجن، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وأضافت "بدوي" في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "تويتر": "للموت احترام لكن حاشا لله أن يكون محمد مرسي شهيدًا، لأنه انتمى إلى تنظيم قاتل، وحكم عليه في 5 قضايا سابقة مخلة بالشرف وأمن الوطن". 

وتابعت: "من أراد أن يحزن فليحزن دون أن يصبغ عليه صفة الشهادة ولا البطولة فما زال كثير منا يحزن على من قتلتهم جماعة مرسي ويبقي علم الشهادة عند الله".

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