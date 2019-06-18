"بدوي": للموت احترام.. ومرسي ليس شهيدًا

18 يونيو 2019 - 10:06 ص

علقت الإعلامية رانيا بدوي على وفاة محمد مرسي، داخل السجن، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأضافت "بدوي" في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "تويتر": "للموت احترام لكن حاشا لله أن يكون محمد مرسي شهيدًا، لأنه انتمى إلى تنظيم قاتل، وحكم عليه في 5 قضايا سابقة مخلة بالشرف وأمن الوطن".



وتابعت: "من أراد أن يحزن فليحزن دون أن يصبغ عليه صفة الشهادة ولا البطولة فما زال كثير منا يحزن على من قتلتهم جماعة مرسي ويبقي علم الشهادة عند الله".