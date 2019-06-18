كاتبة كويتية: "عزيت الإخوانجية وربنا يحفظ السيسي"

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علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس الإثنين، في المحكمة، قائلة: "عظم الله أجركم في وفاة محمد مرسي، إرادة رب العالمين مرسي يموت ومحمد حسني مبارك يشاهد وفاته وأعزي إيران والإخوانجية"، مضيفة: "ربنا يحفظ الرئيس السيسي من كل شر".

وتحدثت "السعيد" في برنامجها "هنا الكويت" المذاع على قناة سكوب نيوز، بشأن وفاة "مرسي"، ساخرة: "غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل ثلاثة أيام حزناً على مرسي عشان مو تقولون نتشمت لا سمح الله".

وفي السياق، كتبت في سلسلة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بخصوص نفس الأمر، كان من ضمنها "الله يحفظ الرئيس السيسي ويحفظ مصر من كل شر".

وتفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدات، مستنكرين على "السعيد" تعليقاتها السلبية على خبر وفاة "مرسي"، معتبرين إياها "شماتة في الموت".

وقال حساب يدعى عباس أحمد: "يعني حتى بالموت تبين تتشمتين لج يوم من الله"، بينما علق "فهد": "الله يبلاها في نفسها".




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