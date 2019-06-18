مفاجأة عن منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا وسر عدم إعدامه

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الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا
الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا

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الإرهاب

دي إم سي

نيوزيلندا

جمال فودة

روى الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، تفاصيل جديدة عن الحادث قائلا: "إنه لم يخرج من المسجد أثناء الهجوم الإرهابي، واختبأ بداخل المسجد"، معقبا: "العناية الإلهية أنقذتني من الهجوم الإرهابي".

وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "كنت لا أستطيع التنفس من الدخان ومن حالة الذعر بعد إخراجي، وكنت على يقين بأنني ميت وتذكرت الله عز وجل والآخرة ورأيت الصراط والجنة والنار وأني معروض على الله، واستبشرت أني معروض على الله في هذا الوضع".

وتابع فودة قائلا: "كنت أنتظر لحظة موتي في كل طلقة نار ضربها الإرهابي، ولكن ربي أكرمني وكرّم الشهداء لأنهم قابلوا وجهه في يوم الجمعة".

 وأكد فودة أن منفذ الهجوم الإرهابي لم يعترف بذنبه، ويظن أنه فعل الخير مثلما يظن الدواعش والإرهابيين، مشيرا إلى أنه ليس هناك إعدام في نيوزيلندا، وأن المتهم محبوس في حبس انفرادي، وما زال في هوس إجرامه.

ولفت إلى أنهم تلقوا تهديدات إرهابية قبل حادث نيوزيلندا الإرهابي، ولكنهم ظنوا أنها مجرد تهديدات فقط.

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