  • الثلاثاء 18 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
رانيا بدوي

"بدوي": للموت احترام.. ومرسي ليس شهيدًا

الحرابة

تطبيق حد الحرابة على مغتصب طفلة بالسعودية

فجر السعيد

كاتبة كويتية: "عزيت الإخوانجية وربنا يحفظ السيسي"

حرق وقطع للرؤوس في سجون هذه الدولة

خاشقجي

لحظات مؤثرة لـ"خاشقجي" علي تويتر.. ينشرها نجله

الرئيس السيسي

شاهد.. رد فعل الرئيس عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر

الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا

مفاجأة عن منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا وسر عدم إعدامه

الحوثيين: لدينا صواريخ قادرة على ضرب الرياض

مقتل خبراء صواريخ إيرانيين في انفجار بصنعاء

الدولار والجنيه

سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

في بيلاروسيا

شاهد.. رد فعل الرئيس عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجئ من ساويرس عن السوريين في مصر

#

السيسي: لن أوظف أحدًا.. عندنا 5 ملايين زيادة

#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

#

منع موظفى التليفزيون السوداني من دخول المبنى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برد فعل وطني عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر.

عرضت قناة "تن" المصرية موقفا التقطته عدسات الكاميرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول خلال زيارته لبيلاروس.

وقال السيسي إن العلم "مش معدول"، وذهب بنفسه لوضع العلم بطريقة صحيحة بعد أن انقلب على الوجه الآخر خلال نقل إكليل الزهور عبر بعض الجنود.

يذكر أنه في بداية الزيارة، وقف السيسي عند النصب التذكاري أمام إكليل من الزهور محاطا بعلم مصر، وقبل أداء التحية توجه السيسي نحو علم مصر وعدل من وضعه.

في سياق آخر، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى جولة في إستاد القاهرة، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وذكرت صفحة السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك" إن جولة الرئيس التفقدية تهدف للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

 

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ سعودي: حلق اللحية حرام
» آخر سعر للريال السعودي أمام الجنيه
» تعرف علي سعر الدولار اليوم
» مقتل خبراء صواريخ إيرانيين في انفجار بصنعاء
» إصابة عبدالله جمعة في مران الزمالك
» الكويت تقرر خصي كلاب الشوارع للحد من تكاثرھا
» منتخب جنوب أفريقيا يصل مصر للمشاركة بكأس أمم أفريقيا
» أول تعليق من «فيفي عبده» على أزمة حواجبها خلال «رامز في الشلال»
» محافظ الغربية يحيل 40 طبيبا للتحقيق بمستشفى كفر الزيات
» بالترددات.. 8 قنوات مفتوحة تبث بطولة كأس أمم إفريقيا مجانا
» مصرع 6 أشخاص وإصابة 75 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات بالصين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»