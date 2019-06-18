سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء

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خالد الشرقاوي - متابعات

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سعر صرف الدولار في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.70 للشراء و 16.80 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.


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