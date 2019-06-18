» مقتل خبراء صواريخ إيرانيين في انفجار بصنعاء

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية مقتل خبراء إيرانيين وعدد آخر من الحوثيين إثر انفجار صاروخ باليستي في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت الوكالة الرسمية السعودية عن موقع "سبتمبر. نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إعلانها أن الحوثيين فشلوا في إطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي الجوية الواقعة شمال صنعاء.

وأفاد الموقع أيضا في هذا السياق بأن جماعة الحوثيين حولت قاعدة الديلمي الجوية إلى "ثكنة لعناصرها وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ عملياتها الإرهابية".

وفي الشأن ذاته، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة في صنعاء مصرع عدد من خبراء الصواريخ الإيرانيين الذين يعملون مع "مليشيا الحوثي في قاعدة الديلمي العسكرية شمال صنعاء أثناء محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي".

وأوضحت هذه المصادر المطلعة، وفق الصحيفة، أن "عددا من الخبراء الإيرانيين وضباطا حوثيين قتلوا جراء انفجار الصاروخ قبل انطلاقه من القاعدة الجوية، وأن المليشيات تتكتم على الحادثة".

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