» إصابة عبدالله جمعة في مران الزمالك

تعرض عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، للإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة للوقوف على حجم إصابته غداً لتحديد البرنامج العلاجي المناسب، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب.

وعاد الفريق إلى التدريبات اليوم، بعد فترة راحة طويلة، حتى يستعد لاستئناف الدوري، عقب أمم إفريقيا.

حيث يتبقى للزمالك ثلاثة مباريات، الفوز فيهم يجعله متوج بطلا للدوري، هم على الترتيب الجونة والإسماعيلي والأهلي.