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الكويت تقرر خصي كلاب الشوارع للحد من تكاثرھا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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قالت الھيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت إنها ستشن حملة لـ"خصي" ذكور الكلاب السائبة التي تجاوز عددھا 20 ألفا للحد من تكاثرھا.

وأكد المدير العام للھيئة، محمد اليوسف الصباح، أمس الاثنين، على ضرورة وضع آليات مدروسة واستخدام طرق "إنسانية" لمواجھة انتشار الحيوانات السائبة في بعض المناطق والحد من خطورتھا.

وبين اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" بعد اجتماعه مع جمعية الرفق بالحيوان وناشطين في هذا المجال، حرص الھيئة على سلامة المواطنين من ھجمات الحيوانات السائبة، كالكلاب، بعد ارتفاع نسبة حوادث تعرض المدنيين لها.

وأوضح أن الھيئة وضعت في الآونة الأخيرة قوانين أكثر تشددا لكل من يريد تبني الحيوانات، تنص على توفير بيئة مناسبة لتربية ھذه الحيوانات والاعتناء بها، وتحديد مكان إيوائها، وأھمية أخذ موافقة الجيران حتى لا تكون هذه الحيوانات مصدر إزعاج لھم.


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