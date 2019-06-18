الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة على مطار أبها

أعلنت جماعة "الحوثي"، الإثنين، تنفيذ هجمات جوية واسعة بطائرات دون طيار (مسيّرة) على مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير التابع لنا نفذ عمليات جوية واسعة بواسطة طائرات قاصف K2 على مطار أبها".

وبحسب سريع فإن "القصف الجوي أصاب أهدافه بدقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، والسبت الماضي أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".