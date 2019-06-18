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مصرع 6 أشخاص وإصابة 75 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات بالصين

عرب وعالم

زلزال
زلزال

خالد الشرقاوي - وكالات

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 75 آخرين، بحسب ما أفاد مسئولون ووسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى المناطق المتضررة القريبة من مركز الزلزال الذي حُدّد خارج مدينة يبين.

ووقع الزلزال نحو الساعة 10،55 ليلًا (14،55 ت غ) على عمق 16 كيلو مترا، وفق مركز الزلازل الصيني.

وتبعت الزلزال أربع هزّات ارتدادية على الأقلّ، كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5،1 درجة.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الزلزال الرئيسي ب5،8 درجات، مشيرة إلى "احتمال أن يكون قد تسبّب بأضرار كبيرة".

وقال مسئولون محليّون لوكالة "شينخوا" إنّ الوفيات والإصابات سُجّلت جميعها في مقاطعتي تشانغنيغ وغونغشيان.

وأضافت الوكالة أنّ أحد الفنادق القريبة من مركز الزلزال قد انهار، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات نجمت عن هذا الحادث، كما ظهرت تشقّقات في العديد من الطرق السريعة في المنطقة.

وتمّ إرسال أكثر من 300 رجل إطفاء إلى مكان الحادث، إضافة إلى خمسة آلاف خيمة و10 آلاف سرير قابل للطيّ ولوازم أخرى للطوارئ.

وتضرب الزلازل بانتظام منطقة سيتشوان حيث خلّف زلزال عنيف بلغت قوّته 7،9 درجة، 87 ألف قتيل ومفقود عام 2008.

وفي فبراير ضربت ثلاثة زلازل مقاطعة رونغشيان في الإقليم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، وقد ألقى السكان باللوم على عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه.

وأوقفت السلطات المحلية عقب ذلك استخراج الغاز الصخري بعد احتجاج آلاف السكان.


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