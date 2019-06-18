» العثور على جثه سيدة داخل كيس بلاستيك في المنيا

عثرت وحدة مباحث مركز المنيا على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر وبها عدد من الطعنات بالرقبة وملقاه بقرية طهنشا التابعة لدائرة مركز المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة المنيا من الأهالي بعثورهم على جثة لسيدة داخل شنطة بلاستك سوداء اللون.

وبانتقال قوات الأمن تبين ان الجثة مجهولة في العقد الرابع من العمر وفي حالة تعفن تام وبها عدد من الطعنات بالرقبة ولم يستدل حتى الآن علي هويتها.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لتحديد هوية المجني عليها وضبط الجناة والاداة المستخدمة في الواقعة؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.