أمريكا تعلن إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أنه صادق على إرسال ألف عسكري إضافي من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان، في بيان أصدره بهذا الصدد، إن إرسال العسكريين الأمريكيين إلى المنطقة بجري نظرا لـ"أهداف دفاعية".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أي نزاع عسكري مع إيران، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح والكوادر الأمريكية في المنطقة.

وسبق أن قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، مساء الاثنين، إن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، صورا قالت إنها تمثل أدلة جديدة على وقوف إيران وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

كما نشرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية صورا قال إنها تظهر عملية سحب الوحدات الإيرانية لغما من على متن سفينة "Kokuka Courageous " اليابانية بعد استهدافها.

واعتبرت القيادة المركزية أن "إيران مسؤولة عن الهجوم، وذلك استنادا إلى أدلة الفيديو وكذلك الموارد والمهارات التي كانت هناك الحاجة إليها للسحب السريع للغم غير المنفجر".

وسبق أن نشرت الولايات المتحدة شريط فيديو قالت إنه وثق سحب القوات الإيرانية لغما من السفينة اليابانية، مضيفة أن هذا الشريط دليل من الأدلة التي تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم.

وفي تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، حملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته إيران قطعيا.