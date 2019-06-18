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بطائرات مسيّرة..

الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة على مطار أبها السعودي

عرب وعالم

مطار أبها
مطار أبها

المصريون ووكالات

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"الحوثيين" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مفخخة

أعلنت جماعة "الحوثي"، الإثنين، تنفيذ هجمات جوية واسعة بطائرات دون طيار (مسيّرة) على مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية.
ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير التابع لنا نفذ عمليات جوية واسعة بواسطة طائرات قاصف K2 على مطار أبها".
وبحسب سريع فإن "القصف الجوي أصاب أهدافه بدقة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 21: 00 تغ لم يعقب التحالف العربي أو الرياض على ما قالته جماعة "الحوثي".
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، والسبت الماضي أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها.
والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز". 

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