الحريري: التفاهم مع "الوطني الحر" قائم وسيستمر

17 يونيو 2019 - 11:10 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، إن التفاهم الذي حصل قبل حوالي 3 سنوات مع التيار الوطني الحر (8 آذار) "قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً".



جاء ذلك في بيان لمكتبه عقب اجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل.



ويشير الحريري إلى "التسوية الرئاسية" وهو مصطلح يدل على تفاهم بين تيار المستقبل (سني مدعوم من السعودية) والتيار الوطني الحر (مسيحي حليف لحزب الله) أنهى ما بدأ في مايو/ أيار 2014 من شغور رئاسي تلا انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وأوصل الجنرال ميشال عون سدة الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 مقابل تسمية الحريري رئيسا للحكومة.



وجاء اللقاء بعد أيام من سجال داخلي إثر حديث باسيل عن "العمالة الأجنبية" في لبنان وذكره للسعوديين ما أثار موجة غضب سعودية، وشارك في السجال تيار المستقبل و"التيار الوطني الحر" وسط تحذيرات من أن التسوية الرئاسية في لبنان مهددة بالانهيار نتيجة تلك السجالات.



وأضاف الحريري، في بيانه، أن "الاجتماع مع باسيل خصص لتقييم المرحلة الماضية، في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي".



وأوضح: "كان الاجتماع مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر، وفرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات".



وشدد على "الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة ووضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية".

