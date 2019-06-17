الخارجية المصرية تدين الهجوم على حافلة تقل جنودًا كينيين

17 يونيو 2019 - 10:30 م

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودا كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة نحو 10 جنود.



وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب كينيا الشقيق في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

