أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

17 يونيو 2019 - 09:02 م

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته، عصر اليوم، فى قضية التخابر.

وقالت المتحدثة، باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب وكالة "الأناضول"، إنّ الإدارة الأمريكية "ليس لديها تعليق على وفاة محمد مرسي".

وأضافت في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، ردا على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية، "علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".

?وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.