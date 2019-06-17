  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة الرئيس لـ«بيلاروسيا»

أرشيفية

متى تتوقف المهزلة؟.. «شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتواصل تسريب الامتحانات

منتخب مصر

إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

محمد مرسي

عاجل.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

ميدو

الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

محمود بدر

محمود بدر: الإخوان سعداء بوفاة مرسي

ارشيفية

5 توصيات من النائب العام في حادث قاطرة رمسيس

أحمد مرسي

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

عرب وعالم

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

أول تعليق للبرادعي على وفاة محمد مرسي

#

نجم الزمالك ومنتخب مصر ينعى محمد مرسي

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

عاجل.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته، عصر اليوم، فى قضية التخابر.

وقالت المتحدثة، باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب وكالة "الأناضول"، إنّ الإدارة الأمريكية "ليس لديها تعليق على وفاة محمد مرسي".

وأضافت في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، ردا على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية، "علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".

?وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة أمير مرتضى مع جهاز الزمالك
» إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم
» «كاف» يدعو نجم الأهلي لحضور افتتاح أمم إفريقيا
» داعية سلفي يعلق على عودة "صائب عريقات" للحياة بعد وفاته
» اتحاد الكرة يصدم الزمالك والمقاولون
» روسيا تستعد لـ"حرب إلكترونية" ضد أمريكا
» "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي
» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» رئيس الوزراء يتدخل لتسريع تمويل البنوك لورش "دمياط للأثاث"
» الفالح: نأمل في تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يوليو
» المجلس العسكري في السودان: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»