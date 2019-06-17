وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر بدبي

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وفاة

منصور بن حمد

توفي مساء اليوم الاثنين، الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، ونجل شقيقة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

ونعى ديوان حاكم دبي، الفقيد؛ مبينًا أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي غدًا الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويعد الشيخ القطري منصور آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.

ووالد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر، الذي تعرض لانقلاب من طرف ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد الشيخ حمد وجد الشيخ تميم أمير قطر حاليًا.

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