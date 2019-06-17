إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

17 يونيو 2019 - 08:04 م

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، حسبما كشفت صحيفة إندبندنت.

وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن كل الاستعدادات الخاصة لإقامة اللقاء أجريت، كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وجماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه إلى ملعب المباراة لمشاهدتها.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية جبريل الرجوب، في تصريحات خاصة لإندبندنت: "إسرائيل لم توافق على دخول المنتخب الأوليمبي المصري، ويجب أن تقام المباراة في فلسطين، فهذا حقنا الطبيعي طبقاً لقوانين الفيفا والميثاق الأوليمبي".

وعن الإجراءات التي سيتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الشأن أوضح الرجوب: "أنهم سيتوجهون بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، فاللقاء مهم وطنياً وفلسطينياً ومصرياً".

وفي أبريل الماضي اتفق المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين والاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين الأوليمبي المصري ومنتخب فلسطين يوم 16 يونيو على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، لكن هذا الاتفاق الثنائي أفسدته إسرائيل، حينما عرقلت إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري.