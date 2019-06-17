» اتحاد الكرة يصدم الزمالك والمقاولون

17 يونيو 2019 - 06:39 م

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طلب الزمالك والمقاولون العرب، بالمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تم إخطار الاتحاد العربي بمشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في البطولة العربية الموسم المقبل.

ويذكر أن اتحاد الكرة قد شدد على عدم مشاركة فريق في أكثر من بطولة قارية لتفادي ما حدث الموسم المنصرم، بسبب مشاركة الأهلي والزمالك في أكثر من بطولة.

وشارك الاتحاد في البطولة العربية النسخة الماضية، وظهر بشكل مميز، حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد أن خرج على يد الهلال السعودي.