شركة هولندية تسعى للاستحواذ على شركة "آراب ديري" لمنتجات الألبان

17 يونيو 2019 - 05:10 م

أعلنت شركة "بايونيرز" القابضة في بيان للبورصة، أنها تلقت عرضًا من شركة Friesland Campina International Holding B.V - FCI الهولندية للاستحواذ على شركتها "آراب ديري- باندا".

وبحسب بيان منفصل لشركة "آراب ديري- باندا" للبورصة فإن الشركة الهولندية مهتمة بالاستحواذ على 100% من أسهمها، وأضافت أنها دعت مجلس إدارة الشركة لجلسة طارئة أمس الأول السبت للنظر في المخاطبة الواردة من الشركة.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تمكين الشركة الهولندية من إجراء الفحص النافي للجهالة لشركة "آراب ديري- باندا".

وتأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية "باندا"، وتمتلك بايونيرز نحو 65% من أسهم الشركة.

والشركة الهولندية FCI، جزء من شركة Royal Friesland Campina Group، وهي شركة منتجات آلبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وبحسب البيان تباع منتجات الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي 11.6 مليار يورو،

وأعمال الشركة في مصر تتركز على استيراد الجبن الهولندي تحت اسم "فريكو