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رئيس الوزراء يتدخل لتسريع تمويل البنوك لورش "دمياط للأثاث"

مال وأعمال

مصطفى مدبولي،
مصطفى مدبولي،

عصام الشربيني

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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة "الانتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث، والإسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها وذلك لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التي تُمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش".
وخلال اجتماعه، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومنال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومسئولي عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش، أكد مدبولي "الحرص على استكمال خطوات تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يُمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة المهمة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها".
وقالت رئاسة الوزراء، إن مسئولي البنوك أكدوا أنهم "يقومون حاليا بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، وذلك في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي".

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