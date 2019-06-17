» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد

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تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد و8 سفن بدمياط

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور 44 سفينة بحمولة إجمالية 2.9 مليون طن. وضمت قافلة الشمال 28 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن أكبرها سفينة الحاويات المالطية ديجام بحمولة بلغت 184 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 16 سفينة بحمولات 900 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات شيبينج كابركرون التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 202 ألف طن. وأعلنت موانئ بورسعيد أن إجمالي حركة السفن بلغت 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وغادرته سفينتا حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات. واستقبل ميناء دمياط أمس سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي. كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 320 شاحنة بضائع و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 133 شاحنة و36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 187 شاحنة بضائع و44 سيارة.

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