وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد معاناة مع السرطان

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توفيت، اليوم الاثنين، الشابة اللبنانية ميشيل الحجل، التي عرفت باسم "محاربة السرطان الجميلة"، بعد صراع مع المرض، الذي عاد وتغلب عليها بعد أسابيع من إعلانها الانتصار عليه.

وهز خبر وفاة ميشيل الحجل، وهي وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، الرأي العام اللبناني، خاصة أنها عادت من الولايات المتحدة قبل أسابيع، معلنة تعافيها من مرض السرطان وإنهاءها للعلاج القاسي الذي خضعت له.

لكن انتكاسة صحية أعادت الحجل إلى المستشفى، وسرعان ما عاد إليها السرطان، حتى توفيت صباح الاثنين.

وكتبت شقيقتها، بولا الحجل، على صفحتها على فيسبوك رسالة مؤثرة، قالت فيها: "ضلي اضحكي من فوق، نيالك يا حرقة قلبنا".

وعملت ميشيل كأخصائية تغذية، واكتشفت إصابتها بالمرض في يناير 2018، بعد زيارتها للطبيب، نتيجة معاناتها من سعال عادي، لتبدأ بعدها رحلة العلاج الكيماوي.

وفي تصريحات صحفية، قالت الحجل إنها "تقبلت موضوع مرضها ببساطة، وأصرت على هزيمته من لحظة إبلاغها به"، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من أهلها ومحبيها وأصدقائها "لم يكن عاديا".

وأصيبت الحجل بسرطان الغدد اللمفاوية قبل نحو عام، وتطلب ذلك نقلها إلى خارج لبنان لاستكمال علاجها بعدما فشل العلاج الكيماوي في التغلب على المرض.

وشارك آلاف اللبنانيين العام الماضي في حملة تبرعات وصلت إلى أكثر من 700 ألف دولار لمساعدتها على استكمال علاجها الباهظ.

ونعى فنانون وسياسيون لبنانيون الحجل، معربين عن حزنهم لرحيلها، منهم الفنانة إليسا التي أعلنت العام الماضي شفاءها من السرطان، قائلة: "أنت بطلة بعيون الكل، الله يرحمك".

وتابعت: "الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة ع فراقك، الله يرحمك يا ميشيل".


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