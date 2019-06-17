تخريج الدفعة الأولى من برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال"

عاجل.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي
الرئاسة السورية تُفرج عن صورة غريبة لـ«الأسد»
"النقد الدولى": مصر تنجز أنجح برنامج إصلاح فى العالم
"المهدي" يدعو إلى توحيد مبادرات الوساطة الوطنية بالسودان
بالتفاصيل.. "الطيب" يستقبل إمام مسجد "مذبحة نيوزيلندا"
منى فاروق: «انتظروني في فيديو الحقائق وعودتي للفن»
إيران: نرحب بالسلام مع السعودية
لماذا صمت الإخوان على الإساءة للصحابة عبر قنواتهم؟
تعرف على موعد تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع
تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده
عصام الشربيني
مغرب
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:01
عصر
15:39
19:06
عشاء
20:36