» وزير قطاع الأعمال: نسعى لمضاعفة أعمال شركات المقاولات الحكومية

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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم أعمال شركات المقاولات الحكومية 10 أضعاف ولكن عقب إنهاء خطة إعادة الهيكلة .
وأشار خلال مؤتمر بناة مصر إلى تواجد شركات المقاولات الحكومية في بعض الدول العربية والإفريقية مدعومة بالبنوك المحلية.
أوضح أن الوزارة تمتلك شركات عريقة في مجالات التطوير العقاري والمقاولات، مشددا على الدور المهم لاتحادات المقاولات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في صنع التحالفات بين الدول لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لها، خاصة شركات المقاولات لتعظيم كفاءة الشركات وإدارة الأصول، لافتا إلى تأسيس شركة متخصصة في إدارة الأصول ولكنها حتى الآن لم تصل إلى 10% من الأهداف المطلوبة منها.

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