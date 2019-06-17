لماذا صمت الإخوان على الإساءة للصحابة عبر قنواتهم؟

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قال حسين مطاوع، الداعية السلفي، إن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان ليس مستغربا، فالجماعة الإخوانية تتخذ من التكفيري سيد قطب إماما لها وهو المشهور عنه طعوناته الكثيرة في الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص وأبي سفيان وهند بنت عتبة رضي الله عنهم جميعا ليس جديدا أن تسير على هديه في هذا الأمر.

وأكد مطاوع، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن القناة التي بث فيها البرنامج الذي يسيء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها هو عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومدير أكاديمية التغيير صاحبة اليد العليا في التحريض على الثورات في البلاد العربية عزمي أنطون بشارة، كذلك كان ضيف البرنامج منكر السنة وزعيم الطائفة الضالة التي تسمى بالقرآنيين وهم أبعد ما يكونون عن القرآن وتعاليمه أحمد صبحي منصور، وهذا يعني اجتماع الشر كله في هذه القناة، فإذا اجتمع الشر بهذا الشكل فماذا يتوقع أكثر من هذا؟

وأضاف مطاوع أن اللافت للنظر والشيء العجيب أننا لم نجد إنكارا من داعية واحد من المحسوبين على جماعة الإخوان مثل؛ وجدي غنيم أو محمد عبدالمقصود أو محمد الصغير وغيرهم وغيرهم ، وهم الذين يتشدقون بالشريعة وتطبيقها مما يدل دلالة واضحة أن هؤلاء لا يعنيهم دين ولا يحرك مشاعرهم الطعن في الصحابة بل قد يتعدى الأمر أكثر من ذلك ولعلها أيضا علامة ليعرف الناس كذب ودجل هذه الجماعة ومن ينتمي لها فكريا وتنطيميا أو حتى متعاطفا معها.

واختتم مطاوع حديثه قائلا: "اللهم إنا نشهدك أننا نحب صحابة نبيك ونبرأ من كل طعن ومن كل طاعن فيهم ونسألك أن تحشرنا معهم برفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى". 

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