المشاط تشارك في حفل افتتاح المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

17 يونيو 2019 - 04:24 م

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء أمس في حفل افتتاح أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والذي اٌقيم بالمدينة القديمة "Old City" بالعاصمة الأذربيجانية باكو؛ وذلك بحضور السيد زوراب بولوليكاشفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والسيد فؤاد ناجيف رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية، والسفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان.

كما حضر الحفل عدد من الوزراء من بينهم السيد Zayed R. Alzayani وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، والسيد Da Silva Jose وزير السياحة والمواصلات بجمهورية الرأس الأخضر " Cape Verde "، والسيدة Arlette Soudan وزيرة السياحة والبيئة بدولة الكونغو، والسيد Franck Mwe di Malila وزير السياحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيدة Barbara Oteng-Gyasi وزيرة السياحة والفنون والثقافة بدولة غانا، إلى جانب حضور رؤساء الوفود ووفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة وهم 35 دولة.

وخلال الحفل قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للسيد فؤاد ناجيف رئيس وكالة السياحة الاذربيجانية علي استضافة دولة أذربيجان لانعقاد هذه الجلسة التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وقدمت له هدية تذكارية.

وأكدت الوزيرة على أهمية الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية لتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المنظمة تقوم بتقديم الدعم والمساندة لقطاع السياحة وذلك من خلال المعلومات والسياسات المحدثة التى تساعد في النهوض بصناعة السياحة على مستوى دول العالم.

كما أكدت الوزيرة على التعاون المثمر والمستمر مع منظمة السياحة العالمية، والذي كان آخره الاستعانة بخبراء من منظمة السياحة العالمية في مجال تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشى مع المعايير العالمية.

كما شارك في الحضور السيدة إيلينا كونتورا وزيرة سياحة اليونان السابقة والتي انتُخبت مؤخراً كعضو البرلمان الأوروبي والتي تضع قطاع السياحة لأول مرة ضمن أجندة مناقشات الاتحاد الأوروبي.

وخلال الحفل أكدت السيدة إيلينا كونتورا وزيرة سياحة اليونان السابقة –خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط- علي أهمية خطط الإصلاح الهيكلي التي تطبقها العديد من الدول في قطاع السياحة ومنها مصر؛ حيث طلبت من الدكتورة رانيا المشاط بتقديم الدعم للمساهمة في دعم قطاع السياحة بالاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تنعقد حاليا خلال الفتـرة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.