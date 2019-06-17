  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
محمد مرسي

عاجل.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

بشار الأسد

الرئاسة السورية تُفرج عن صورة غريبة لـ«الأسد»

صندوق النقد الدولى

"النقد الدولى": مصر تنجز أنجح برنامج إصلاح فى العالم

الصادق المهدى

"المهدي" يدعو إلى توحيد مبادرات الوساطة الوطنية بالسودان

"الطيب" يستقبل إمام مسجد "مذبحة نيوزيلندا"

بالتفاصيل.. "الطيب" يستقبل إمام مسجد "مذبحة نيوزيلندا"

منى فاروق

منى فاروق: «انتظروني في فيديو الحقائق وعودتي للفن»

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي

إيران: نرحب بالسلام مع السعودية

الاخوان

لماذا صمت الإخوان على الإساءة للصحابة عبر قنواتهم؟

وزارة البترول

تعرف على موعد تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع

ابن جمال خاشقجى

تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات مؤتمر "سيمليس شمال أفريقيا"

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

#

مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

#

رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

#

شاهد.. "زلة لسان" تحرج رئيس الوزراء الكندي

البرلمان

القوات المسلحة

فيلم الممر

خلال حضوره فعاليات مؤتمر "سيمليس شمال أفريقيا" صباح اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ، الأولى بشأن توفير دعم تنظيمي متكامل لنظام FinTech البيئي في مصر ، بين البنك المركزي المصري وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية وهي: هيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين البنك المركزي المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطني فى برامج الحماية الاجتماعية.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والوفد المرافق لهما، بجولة بين أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقدوا عدداً من الأجنحة الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، وأكد مدبولى أن هذا يتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي في مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية، بما يسهم في النهوض بالخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناحا لوزارة التضامن الاجتماعي، واستمع الى شرح حول نظام البطاقات الخاصة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي، والتي تم خلالها إصدار وتشغيل نحو 8.5 مليون بطاقة حتى الآن. وتفقد كذلك جناحا خاصا بشرح الدور الذي تقوم به مراكز دعم الخدمات الحكومية الإليكترونية، والتي بدأ تطبيقها في بورسعيد تمهيدا لنشر المنظومة مستقبلاً، كما شملت جولته تفقد عدد من أجنحة البنوك للتعرف على آخر تطورات تحديث وميكنة الخدمات المصرفية، وكذا تقنية استخدام الهوية الشخصية في جميع المعاملات البنكية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي
» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» رئيس الوزراء يتدخل لتسريع تمويل البنوك لورش "دمياط للأثاث"
» الفالح: نأمل في تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يوليو
» المجلس العسكري في السودان: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة
» عشرات الآلاف يطالبون باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
» وزير قطاع الأعمال: نسعى لمضاعفة أعمال شركات المقاولات الحكومية
» مصرع 76 شخصًا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
» تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده
» مصرع 76 شخصًا بسبب درجات الحرارة فى الهند
» لن تصدق.. أفعى تبتلع تمساحًا ضخمًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»